انتشال جثة شاب أنهى حياته بالقفز من المعدية في قناة السويس ببورسعيد

نجحت معدات وفرق الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، في انتشال جثة شاب أقدم على إنهاء حياته بالقفز من أعلى باب أحدى معديات بورسعيد في المجرى الملاحي لقناة السويس.

وكان شهود عيان قد كشفوا أن شاب في الثلاثينات من عمره استقل المعدية من مرسى معديات بورسعيد واتجه إلى بابها الخلفي وأثناء وقوفها قبل تحركها صعد على الباب وترك علبة سجائر ومحفظته وبها بطاقة الرقم القومي وقفز في مياه القناة في اتجاه رفاص المعدية، وتبين من بطاقته الشخصية أنه يدعى:"م.ا.ا" مواليد عام 1988، ومقيم بمساكن عمر بن الخطاب في نطاق حي الزهور.

ووضعت جثة الشاب بمشرحة مستشفى النصر التخصصي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.