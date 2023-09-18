أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من إعداد مشروع لإنشاء صندوق للتأمين على المنشآت الحكومية على أن يتم إصدار الصندوق بقرار من مجلس الوزراء.

أوضح وزير المالية، على هامش مؤتمر راندفو الخامس للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، أنه سيتم عرض مشروع القرار على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه جار العمل أيضا على إعداد مشروع قانون جديد للدخل.

وقال: إن شيوخ وقيادات قطاع التأمين عليهم دور كبير في نقل الخبرة وإعداد كوادر جديدة ذات كفاءة عالية قادرة على استمرار العطاء وتطوير القطاع.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التأمين وإعادة التأمين راندفو الخامس بشرم الشيخ، اشترينا برميل النفط بنحو 144 دولارا للبرميل وطن القمح بنحو 550 دولارا بعد أن كنا نشتري بنحو 250 دولارا.

وأوضح أن الرقيب الذي يقوم بدوره على أكمل وجه يساعد الدولة على تطوير الصناعة مشيرا إلى أنه رغم التحديات البورصة المصرية تحقق نتائج جيدة.

تابع: التحديات والأحداث التى يمر بها العالم كان لها تأثير على قطاع التأمين مؤكد أن الأوضاع تغيرت فى مصر عقب أزمة كورونا ومان يتجه الاقتصاد المصري لتحقيق مستويات تاريخية، لكننا فقدنا 400 مليار جنيه بعد أزمة كورونا.

وأضاف: وأجهنا ازمة الموجة التضخمية وإضطراب سلاسل التوريد ، لكن الموجة التضخمية كانت قادمة لا محالة لكن الأزمة هى قيام حرب كبيرة اثرت بالسلب بشكل أكثر بدأنا نعانا من اسعار فلكية ، وتأثرت السياحة بالسلب بنحو كبير.

وتابع: اشترينا برميل النفط بنحو 144 دولارا للبرميل بعد أن كان بنحو 55 دولارا ، وطن القمح بنحو 550 دولارا بعد أن كنا نشتري بنحو 250 دولارا .

وتوقع أن تتعايش مصر لفترة مع الأثار السلبية الناتجة من الحرب الروسية الأوكرانية بجانب وجود أثار من التغيرات المناخية وهو ما نسعي لمواجهة مع الأطراف المعنية.

وأكد أن مصر محظوظة بوجود العديد من البرامج التأمينية يتسم بالتطور والحداثة عبر كوادر وخبرات كبيرة.