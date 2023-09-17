تريزيجيه يعود بقوة ويقود طرابزون لسحق بشكتاش في الدوري التركي

حقق فريق طرابزون سبور، فوزا كبيرا على نظيره بشكتاش، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبول، بديلا في الدقيقة 46 وصناعته للهدف الثالث في أولى مبارياته بعد العودة من الإصابة في الضلوع التي تعرض لها خلال مواجهة جالطة سراي، في وقت سابق من الشهر الماضي.

وأحرز ثلاثية طرابزون سبور، كل من باول أونواتشو في الدقيقة 29 وانستاسيوس باكاسيتاس في الدقيقة 41 وادين فيسكا في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز، يحتل فريق طرابزون سبور المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بشكتاش المركز التاسع برصيد 4 نقاط.