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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تؤكد ضرورة الإسراع برفع أسماء المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليًّا

وزير الخارجية الكويتي،
وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح
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أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح ضرورة الاسراع في إنهاء إجراءات ملف رفع أسماء المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليا بموجب قرارات مجلس الأمن، مبينا أن هذا الملف يحظى بأهمية بالغة من القيادة السياسية في دولة الكويت.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الكويتي، اليوم الأحد، في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك مع أمين المظالم لدى لجنة العقوبات والجزاءات المفروضة على الأفراد والتنظيمات الإرهابية التابعة لمجلس الأمن ريتشارد مالانجوم على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

واستهدف اللقاء مناقشة المستجدات المتعلقة بملفات المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية المدرجين على قوائم الإرهاب والجهود المتخذة في هذا الإطار.

 

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الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح مجلس الأمن
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