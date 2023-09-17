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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك 2003 يهزم الإسماعيلي بهدف في بطولة الجمهورية

زمالك 2003
زمالك 2003
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فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، على الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير، بالجولة الثالثة لبطولة الجمهورية.

أحرز هدف الزمالك، كريم عبدون في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

ويقود فريق زمالك 2003: محمد حسن مديرا فنيا، وإبراهيم صلاح وأحمد زكريا مدربين مساعدين، حسني مسعد مدرب حراس مرمى، رضا عبد الواحد إداريا للفريق، محمود سعيد إصابات وتأهيل، ورفعت حمدي مسئول مهمات.

ويتابع جهاز فريق كرة القدم الأول بالزمالك نتائج فرق الناشئين بالنادي والمباريات، وذلك من أجل تصعيد العناصر المميزة للتدريب مع الفريق الأول .

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الزمالك الإسماعيلي بطولة الجمهورية محمد حسن أيمن مصطفى
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