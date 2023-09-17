بالفيديو.. أمين الفتوى: الصلاة تحفظ النعمة وتحمي من غضب الله

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة، مفاداه إنها لا تصلي وتكسل عن أداء الصلاة، فماذا تفعل؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "أول حاجة لازم تبقى عارفة إن كل الخير اللى هى عايشة فيه، والمدرسة وكل نعمة حولها فيها خير وراحة بال، مل ده من الله سبحانه وتعالى، ربنا مطبش مننا غير إننا نصلى عشان يكون فى صلة بينا وبين الله".

وتابع: "الخير اللى بيعود على من الصلاة هل لله سبحانه وتعالى ولا للعبد، يبقى لازم عشان النعمة تزيد يبقى لازم تصلى، لو هجرت الصلاة يبقى أنت قطعت الصلة اللى بينك وبين ربنا، فهل هذا كده يحافظ على النعمة، النعمة ممكن تدوم وأنت مش بتصلى بس ده نعمة من الله، لأن الله صبور، لكن لو استمريت يمكن يحدث غضب من الله".

واستكمل: "عشان اتعود على الصلاة يبقى أول حاجة أعملها إنى اسيب الحاجة اللى في إيدى وأصلى، لأن الأذان بيقول (الله أكبر)، يبقى الله أكبر من كل اللى في إيدك، حتى الدنيا كلها، عشان ربنا يرضى عنك وتلاقى الصلاة أًصبحت يسيره وليست ثقيلة".

