تدريب كوادر المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم بشمال سيناء

عقد تعليم شمال سيناء تدريب المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم.



وقالت الدكتورة ازهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة بشمال سيناء إن هذا التدريب يقام لأول مرة بشمال سيناء وذلك بعد موافقة الهيئة علي إرسال نخبه من أفضل المدرسين لديها الي محافظة شمال سيناء لعقد هذا التدريب تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وأوضحت أن هذا التدريب يتكون من أربع دورات متتاليه ويقام في الفتره من ١٦ إلي ٢٨ سبتمبر من الساعة التاسعة صباحا إلي الساعه الرابعة عصرا بمدرسه العريش الفندقيه ويقوم بالتدريب محمد الجوهري وعدد المتدربين ٢٥ متدرب وذلك وفقاً لمعايير هيئة الجودة.

وشهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «تنمية مهارات مديري المدارس» والذي يشرف عليه ادارة التدريب التخصصي.

من جهته، ذكر الدكتور محمد محمود عبد الناصر مدير ادارة التدريب التخصصي إن هذا البرنامج يأتي ضمن عدة برامج تهدف الي تطوير قدرات القيادات المدرسية مهاريا واداريا وفنيا ، ويستهدف عدد ٦٥ مدير مدرسة ممثلين بجميع الادارات التعليمية وتبدأ محاضرات اليوم بعنوان « مهارات القيادة الفعالة» ويحاضر فيها الدكتور كمال عبد الوهاب أستاذ الادارة التربوية ووكيل كلية التربية لشئون البيئة وخدمة المجتمع وقد شارك في اعداد الحقيبة التدريبية بالتعاون مع ادارة التدريب التخصصي مدراء ادارات الشئون المالية والادارية والشئون القانونية والموارد البشرية والمتابعة وتقويم الاداء والجودة وشئون الطلاب.

ويقام التدريب بمدرسة اللواء هشام شاهين التجارية للبنات في الفترة من الأحد ١٧/ ٩ حتي الخميس ٢١/ ٩ /٢٠٢٣.