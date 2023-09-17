الدفاع الروسية: مقتل 625 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 28 مسيرة خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على نحو 625 جنديا أوكرانيا وإسقاط 28 مسيرة، على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات الروسية أحبطت على محور دونيتسك 3 هجمات أوكرانية وقضت على 180 جنديا"، كما كبدت القوات الروسية العدو على محو زابوروجيه 140 عسكريا.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية صدت على محور كراسني ليمانسك هجومين وتم القضاء على 65 عسكريا أوكرانيا، وأحبطت القوات الروسية في جنوب دونيتسك 3 هجمات للقوات أوكرانية وكبدت العدو 170 عسكريا أوكرانيا.

وأشارت إلى أن القوات الروسية قضت على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا على 50 جنديا ودمرت مدفعين ومحطتي رادار أمريكية AN/TPQ-50 وغيرها من الأسلحة والمدافع، فيما تم القضاء على 20 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركز تحكم بالمسيرات على محور خيرسون.

وأكدت الدفاع أنه تم توجيه ضربة صاروخية لورش صيانة المدرعات في خاركوف، بالإضافة إلى أن الدفاعات الروسية اعترضت قنبلتين جويتين موجهتين من طراز JDAM وصاروخ HARM مضادا للرادار وصواريخ HIMARS أمريكية، وتدمير 28 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.