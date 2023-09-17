وزير الري يتابع موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام أحد مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر .

وصرح الدكتور سويلم، أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .

وأوضح وزير الري، أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات .

وإستعرض االوزير، خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ به الى ٥٧% ، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر) .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ، والمهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الرى ، و المهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والمهندسة سلوى عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات والعقود بقطاع التوسع الأفقى ، و الدكتور أحمد أبو النجا مدير عام الدراسات والتصميمات بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.