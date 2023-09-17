عامل يطعن نجل خاله في الدقهلية بسبب الميراث

أصيب طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى بطعنات نافذة فى الظهر والأبط وفروة الرأس على يد نجل عمة العامل بقرية الضهرية مركز شربين محافظة الدقهلية وذلك لوجود خلافات بينهم وحدوث مشادة كلامية تطورت الى قيام المتهم باستخدام سكين وطعن نجل خالة وجرى نقله الى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج وضبط المتهم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين المركزي، بوصول طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري ومقيم قرية الضهرية دائرة المركز مصابا بجرح قطعي شبه نافذ بالظهر وأخر قطعي أسفل الإبط الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس "أدعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، الى المستشفى وبسؤال والدة المصاب،39 عاما، ربة منزل ، أتمت نجل عمة المصاب ويدعى "إسلام.ص.م.ع"،17 عاما، عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بحوزتة وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشادة كلامية على إثر وجود خلافات بين والد المصاب ووالدة المتهم بسبب الميراث.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.