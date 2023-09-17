"سلامة الغذاء" تستعرض تقريرها أمام اللجنة التنسيقية العليا للتغذية المدرسية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 32، وذلك عن الفترة من 9 - 15 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 97 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 22 زيارة، وسجل 1 مركز تعبئة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 2 منشأة لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 303 أذون تصدير لحاصلات زراعية.

كما شاركت الهيئة ببرنامج تدريبي لرفع قدرات العاملين ببعض الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، والعاملة في مجال التصدير الزراعي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا)، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومشروع الزراعة الذكية بمصر، وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3310 رسائل بواقع 156000 طن وزيادة قدرها 22000 طن عن الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين 525 صنفا من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 11000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ 8000 طن، ثم البصل بإجمالي 4000 طن، فيما تصدر الرمان والمانجو قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 9000 طن لكل منهما ، ثم الفراولة بـ 6000 طن.

ومثلت السودان أيضاً هذا الأسبوع أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية والمغرب من إجمالي 138 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 610 رسائل، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 385 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 380 رسالة.

فيما انخفض عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى 1513 رسالة في مقابل 1540 رسالة الأسبوع الماضي، وتم رفض 13 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 186 صنفا من سكر قصب خام، قمح وزيوت متنوعة من 89 دولة، حيث مثلت البرازيل أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وروسيا وإندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 413 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء بور سعيد بـ 300 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 275 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 70 منتج و10 شركات، كما فحصت 902 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 8 زيارات معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، دمياط والقليوبية، وسجلت 4 مضارب أرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 64 شكوى، وتم غلق 47 شكوى، وجار فحص 17 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 906 منشآت بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة خاصة حلوى المولد.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 41 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 10 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1520 فرعا لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 377 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 209 معاينات لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على المخازن بمحافظات (القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، دمياط، المنيا) بالإضافة إلى عدد 1 مأمورية رقابية على موقع جديد لمخازن التغذية المدرسية (تحت الإنشاء) بمحافظة الشرقية.

واستوفت 1 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم إدارجها بالقائمة البيضاء، ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 236 مخزنًا.

كما شاركت الهيئة في المؤتمر الثالث عشر بجهاز الإمداد والتموين بوزارة الدفاع، حيث تم عرض تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أمام اللجنة التنسيقية العليا المسئولة عن إدارة منظومة الوجبة المدرسية على مستوى الجمهورية، والخاص بوضع مخازن التغذية المدرسية وكذا نتائج المرور والمعاينة للمواقع المرشحة لإنشاء مخازن جديدة عليها وعددها 93 موقعًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، بني سويف، الدقهلية، الغربية، الفيوم، الاسماعيلية، الشرقية وبور سعيد.

كما شاركت الإدارة في اجتماع اللجنة الفنية للألبان بالهيئة العامة للمواصفات والجودة لمناقشة خطابات الشركات الخاصة بتطبيق مواصفة الجبن الموزاريلا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 54 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية والسويس.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، السويس، الدقهلية والجيزة ، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري، فيما استوفت 4 وحدات طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 368 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و3 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 60 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط:

- 33 ألف عبوة مشروب صناعي مجهول المصدر.

- 300 كجم سجق مجهول المصدر.

- 300 كجم بروتين صويا غير مدون عليه تاريخ الصلاحية، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل المعتمدة للوقوف على مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.

- 22 ألف عبوة ملح مغشوش، وتم تحرير محضر غش تجاري.

- إعدام 200 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 120 كجم عسل إسود بناءً على قرار النيابة العامة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 3 محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية المخالفة، وتحرير 35 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مخللات، لحوم، ألبان، معلبات، أسماك)، وتم تنفيذ عدد 17 قرار نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 174 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 45 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 494 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم حصر عدد 2398 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (سناكس، زبادي، خلطات توابل، مياه غازية، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 288 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحرير 2 محضر نقص اشتراطات لمنشآت غذائية.

كما تم تنسيق حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ، أسفرت عن تحرير 4 محاضر إجراءات ضبط قضائي.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 16 حملة تفتيشية على 230 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، و أسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان)، حيث تم إعدام 1225 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 23 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، الخانكة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركزي بنها وطوخ بالمحافظة، وتم المرور على مصنع يقوم بتصنيع حلوى المولد وآخر يقوم بتصنيع وتعبئة العصائر البودر، حيث تم ضبط كمية من عصائر البودر بدون بيانات وبها علامات فساد ظاهري بإجمالي وزن 465 كجم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالهيئة في حضور ممثل جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بشن 15 حملة تفتيشية على أكثر من 66 منشأة غذائية بنطاق مراكز وقرى ومدن المحافظة وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 599 كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية (مصنعات لحوم ودجاج، مخللات متنوعة، ألبان، عصائر مختلفة، شيكولاتة، أسماك، زيوت) بالإضافة إلى تحرير عدد 35 محضرًا.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 36 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر، السرو، ميت أبو غالب، الروضة) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 130 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (صلصا، دهون مجمدة، لحوم، خضار، زيوت، حلوى، مواد غذائية متنوعة) وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم ضبط كمية من (اللحوم، مجمدات متنوعة، عجينة طعمية، جبن) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 14 محضر عدم وجود شهادات صحية و 4 محاضر إنذارات وصحة مهنية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر 6 حملات تفتيشية على 19 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 30 كجم لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومنتجات غذائية بها علامات الفساد الظاهري، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة.

كما قام الفرع بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية في شن حملات استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه.

وشن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة شمال سيناء حملات مشتركة مع مديرية الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين، وتم تحرير عدد 3 محاضر عدم وجود شهادات صحية و3 محاضر عدم إعلان أسعار.