عيد الأضحى| حفلان لـ عمرو دياب.. راغب علامة في لبنان للمرة الأولى.. نجوى كرم وأصالة معًا في أوروبا

يستقبل نجوم الغناء عيد الأضحى المبارك بلقاء جديد مع الجمهور عبر الحفلات الفنية وتتنوع الأماكن التي اختارها الفنانون هذا العام لتقديم حفلاتهم، نرصد خلال التقرير التالي مواعيد وأماكن حفلات النجوم في عيد الأضحى:

لبنان

يحيي عمرو دياب حفل عيد الأضحى هذا العام في بيروت اللبنانية يوم 15 من يونيو الجاري

ويحيي الفنان وائل جسار حفل عيد الأضحى في قصر “يبلوس جبيل” بلبنان يوم 17 من يونيو الجاري.

ويقدم الفنان راغب علامة في نفس اليوم حفله لعيد الأضحى في لبنان.

دبي

يطير الهضبة عمرو دياب لمدينة دبي الإماراتية ليحيي ثاني حفلات عيد الأضحى يوم 18 من يونيو الجاري.

وفي أرينا دبي يلتقي الجمهور بالنجوم شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي يوم 21 من يونيو الجاري.

مصر

بينما يحيي النجم تامر حسني حفل عيد الأضحى في القاهرة الجديدة يوم 17 من يونيو الجاري.

ويحتفل الموسيقار عمر خيرت بمسيرته الفنية في حفلين بعنوان“40 سنة عمر خيرت” في قصر عابدين يومي 7 و8 يونيو، برعاية وزارة السياحة تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

الكويت

ويلتقي الجمهور الكويتي بالنجمة أنغام ثاني أيام عيد الأضحى يوم 17 من يونيو الجاري على مسرح أرينا.

أوروبا

ويطير عدد من نجوم الغناء لتقديم حفلاتهم المقبلة في أوروبا، وتلتقي النجمتان نجوى كرم وأصالة للمرة الأولى في حفل يقام بأوروبا بالتحديد في ألمانيا يوم 22 من يونيو الجاري.

وتضئ النجمة كارول سماحة لندن في حفل غنائي ثاني أيام عيد الأضحى يوم 17 من يونيو الجاري، ويحيي ثالث أيام عيد الأضحى الفنان عاصي الحلاني حفلا غنائيا في لندن أيضا.

أمريكا الشمالية

وتحيي الفنانة روبي حفلا غنائيا يوم 14 من يونيو الجاري في تورونتو الكندية.