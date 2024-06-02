مستشفى أسنان جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تدخل موسوعة جينيس للمرة الثانية

سجلت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا إنجازا جديدا يضاف إلى سجلها الحافل، بدخول مستشفى الأسنان التابع لها موسوعة جينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية، لعلاجها 50 ألف مريض خلال شهر واحد مجانًا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور يحيى عبد العظيم المشد، رئيس الجامعة، وهو ما يعزز مكانة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا كإحدى المؤسسات الرائدة في مجال طب الأسنان على مستوى العالم.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام الجامعة بتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمجتمع، ودعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وقد تم تسليم شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لمستشفى الأسنان بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في حفل رسمي ضخم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة التأمين الصحي، وعدد من قيادات قطاع الصحة في مصر، وبمشاركة طلاب الجامعة، وقد تسلم الجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

تعد مستشفى الأسنان بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا أكبر مستشفى أسنان في العالم بمساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع، وتضم المستشفى 400 كرسي أسنان، ومركز "دلتا بلاس" المتطور لتدريب أطباء الأسنان والطلاب المجهز بأحدث التقنيات والمعدات الطبية لضمان تجربة تعليمية استثنائية للطلاب واكتساب المهارات اللازمة في مختلف تخصصات طب الأسنان، ويضم المركز 20 مجهرًا متطورًا، وأحدث أجهزة الأشعة والليزر، وكراسي الأسنان على مستوى عالمي، كما تقدم المستشفى خدماتها العلاجية مجانًا لجميع المرضى منذ عام 2014، وتحتوي علي قسم خاص لأسنان الأطفال، وهو ما يساهم في توفير رعاية طبية لجميع الفئات المستحقة في المجتمع بشكل مجاني.

من جانبه عبر الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز الهائل، قائلا:" ما نحققه من إنجازات هو ثمرة جهود وتعاون جميع العاملين في الجامعة، من أساتذة وإداريين وطلاب، وندرك أن مسؤوليتنا الاجتماعية لا تقتصر على تقديم تعليم ذي جودة عالية، بل تمتد لتشمل أيضًا المساهمة في تحسين حياة أفراد المجتمع وتنمية قدراتهم. وأضاف: " دخول مستشفى الأسنان موسوعة جينيس للمرة الثانية، هو شهادة عالمية على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة، والتزامها بتقديم أفضل رعاية صحية للمجتمع. كما يعد هذا الإنجاز مصدر فخر كبير لمصر، ويؤكد على ريادتها في مجال طب الأسنان على مستوى العالم."

يذكر أن سبق ودخلت مستشفى الأسنان بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا عام ٢٠٢٢ موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مستشفى أسنان في العالم، وبذلك أصبحت أول جامعة بالشرق الأوسط تدخل الموسعة مرتين، ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد ففي عام 2023، حصدت المستشفى على اعتماد الرويال كوليدج للجراحين (ادنبرا)، لتؤكد بذلك التزامها بأعلى معايير الجودة والرعاية الطبية المتقدمة في مجال طب الأسنان.