بعد قتله داخل الحبس.. محامي المجني عليه يطالب بمليون جنيه تعويض| فيديو

طالب محامي المجني عليه محمد جلال، خلال جلسة محكمة جنايات شبرا الخيمة، بدفع تعويض قدره مليون جنيه، في قضية محاكمة 4 متهمين "بائع وعامل وبائع وقهوجي"، متهمين في قتل محتجز داخل محبسهم، بسبب الخلاف على مكان النوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

يذكر أن المتهمين "محمد أ م"، 25 سنة، بائع، و"مجدى ع ك"، 29 سنة، عاطل، و"خليفة أ خ"، 29 سنة، قهوجي، و"عصام ح ا"، 32 سنة، بائع، لأنهم فى يوم 12 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه محمد جلال الهادي محمد أبو سعيد، عمدًا إثر خلاف بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى تكالبوا عليه منهالين عليه ضربًا برأسه وبأنحاء جسده، وباغته الأول بأداة على رأسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.