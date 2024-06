فينيسيا السينمائي يستعد بقائمة مرصعة بالنجوم في نسخته الـ81.. خواكين فينيكس يسعى لتكرار سيناريو "Joker" .. وأنجلينا جولي تعود للتمثيل بـ "Maria"

يستعد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقبل في نسخته الـ81 (28 أغسطس - 7 سبتمبر)، ليكون حدثًا مليئًا بالنجوم مع ليدي جاجا، وخواكين فينيكس، وأنجلينا جولي، ودانييل كريج، وجوني ديب، وجورج كلوني، وبراد بيت، وآنا دي أرماس، وآخرين من أفضل المواهب في هوليوود الذين من المحتمل أن يشاركوا في إطلاق ألقاب رفيعة المستوى من الليدو.

على الرغم من أن رئيس المهرجان ألبرتو باربيرا لم ير بعد العديد من الأعمال المقدمة والتي من المرجح أن تصل إلى القائمة، إلا أن مجموعة من الأفلام التي أحدثت صخبًا عالميًا قد ضمنت بالفعل مكانًا مرغوبًا فيه في فينيسيا، على الرغم من أن بعض العناوين الأكثر شهرة من المحتمل أن تنسحب خارج المنافسة.

أول هذه الأفلام التي من المحتمل أن ترى النور على السجادة الحمراء لمسرح "قصر المهرجانات"، هو الجزء الثاني من فيلم "Joker 2: Folie à Deux" من بطولة خواكين فينيكس، وليدي جاجا، حيث يواصل آرثر فليك (فينيكس) رحلته في مدينة جوثام المليئة بالفساد سجينًا داخل المصحة النفسية في أركام، ويقابل هارلي كوين (جاجا) فتنشأ العديد من المتاعب.

ظهرت شخصية هارلي كوين لأول مرة في فيلم “Batman: the Animated Series” الصادر عام 1992، وتم تصوير الشخصية في قصص (باتمان) المصورة كطبيبة نفسية لشخصية (جوكر)، حيث تقع في حبه وتنضم إليه في نشاطه الإجرامي حول مدينة جوثام، وقد تركت الشخصية في السنوات الأخيرة علاقتها المسيئة مع المهرج خلفها لصالح الخروج كشرير مستقل بعد أن قدمته النجمة مارجوت روبى في فيلمين منفصلين.

من المثير للاهتمام أن الجزء الأول من "Joker"، شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي قبل 5 سنوات، ونال جائزة الأسد الذهبي، لتنطلق بعدها مسيرته في موسم الجوائز وصولاً لتتويجه بجائزتي أوسكار، ويصبح أكثر الأعمال إثارة للجدل عام 2019. كل هذا سيعزز فرص الجزء الجديد من مواصلة مسيرة الفصل الأول الناجحة من الليدو.

وعلى مدار سنوات طويلة، ارتبط اسم المخرج التشيلي بابلو لارين، بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. ففي السنوات الأخيرة أنجز لارين اثنين من أهم أفلامه المقتبسة عن سير ذاتية، هما: "Jakie" من بطولة ناتالي بورتمان في دور زوجة الرئيس الأمريكي كينيدي، و"Spencer" من بطولة كريستين ستيوارت في دور الأميرة ديانا، وكلها أفلام انطلقت عروضها الأولى من بوابة فينيسيا.

في فيلمه الجديد "Maria"، والمتوقع أن يشهد عرضه العالمي الأول من فينيسيا، يتتبع أيضًا سيرة ذاتية لحياة واحدة من أعظم مغنيات الأوبرا في العالم، وهى ماريا كالاس (أنجلينا جولي)، خلال أيامها الأخيرة في السبعينيات في باريس.

ويُعتقد أيضًا أن فيلم "Queer" للمخرج لوكا جواداجنينو، من بين الأعمال المنافسة بقوة في فينيسيا هذا العام، والذي يلعب فيه دانييل كريج دور الأنا المتغيرة لمؤلف الثقافة المضادة الشهير، وهو مغترب أمريكي منبوذ يعيش في المكسيك ويحارب إدمان الهيروين. كما يلعب نجم فيلم "Outer Banks" درو ستاركي دور الرجل الأصغر سناً الذي يصبح المغترب مفتونًا به بجنون.

في العام الماضي، كان من المقرر أن يتم عرض فيلم مثلث الحب "Challengers" لجواداجنينو في افتتاح النسخة الـ80 لمهرجان فينيسيا، قبل أن يتم سحبه من المهرجان بسبب التعقيدات الترويجية الناجمة عن إضراب نقابتي الكُتاب والممثلين الأمريكيتين.

ومن بين الأفلام أيضًا فيلم الحركة الكوميدي "Wolfs" من إخراج جون واتس، والذي يجمع بين جورج كلوني وبراد بيت في دور ذئبين منفردين يُجبران على العمل معًا في التستر على جريمة كبيرة. وفيلم البقاء المثير "Eden" للمخرج رون هوارد، ومن بطولة جود لو، آنا دي أرماس، وسيدني سويني، وفانيسا كيربي ودانييل برول. يتبع الفيلم مجموعة من الأشخاص تغذيهم رغبة عميقة في التغيير؛ من أجل إدارة ظهورهم للمجتمع، فيتركون كل شيء خلفهم ويضعون مستقبلهم على المناظر الطبيعية القاسية في جزر غالاباغوس. ولكن من المحتمل أن ينتهي الأمر بهذين المشروعين خارج المنافسة بدلاً من التنافس على الأسد الذهبي.

ومن العناوين المحتملة لفينيسيا هذا العام، فيلم الجريمة والغموض "In the Hand of Dante" لجوليان شنابل، والذي يضم طاقمًا مرصعًا بالنجوم، أبرزهم: أوسكار إسحاق، وجيسون موموا، وجيرارد بتلر، وآل باتشينو، ومارتن سكورسيزي. الفيلم مستوحى من كتاب يحمل نفس الاسم للكاتب نيك توشيس، والذي يدور حول مخطوطة مكتوبة بخط اليد لقصيدة دانتي أليغييري "الكوميديا ​​الإلهية" الموجودة في مكتبة الفاتيكان، حيث تشق القصيدة طريقها من كاهن إلى زعيم غوغاء في مدينة نيويورك.

ومن الممكن أن يعود جوني ديب الآن إلى فينيسيا بعد عودته إلى مهرجان كان العام الماضي لأدائه دور الملك لويس الخامس عشر في فيلم "Jeanne Du Barry". هذه المرة، سيكون ديب ضمن التشكيلة كمخرج لفيلم "Modì"، وهو فيلم عن السيرة الذاتية للفنان الإيطالي أميديو موديجلياني، ويشارك في بطولته الإيطالي ريكاردو سكامارسيو في دور الرسام والنحات الشرير، الذي عمل بشكل رئيسي في فرنسا وأصبح مشهورًا بالأسلوب الحديث الرائد للفن التشكيلي.

وأعلن مهرجان فينيسيا قبل وقت سابق، ترأس الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير، لجنة تحكيم المسابقة الرسمية. وفي بيان صحفي قالت أوبير: "إن هناك تاريخ طويل وجميل بيني وبين المهرجان". مضيفة "أن تصبح متفرجًا مميزًا هو شرف، أصبحت السينما وعدًا أكثر من أي وقت مضى، الوعد بالهروب، والتعطيل، والمفاجأة، وإلقاء نظرة فاحصة على العالم، متحدين في اختلاف أذواقنا وأفكارنا".

وأشاد مدير المهرجان ألبرتو باربيرا بأوبير ووصفها بأنها "ممثلة هائلة، متطلبة، فضولية، وسخية للغاية". وأضاف: "أنها مصدر إلهام للعديد من صانعي الأفلام العظماء، ولم تتهرب أبدًا من دعوة المخرجين الشباب أو غير المشهورين الذين رأوا فيها المترجم المثالي لقصصهم".

واستكمل باربيرا "استعدادها الهائل لوضع نفسها على المحك باستمرار، وهو علامة على ذكائها غير العادي، إلى جانب قدرتها على النظر إلى السينما خارج الحدود الجغرافية والعقلية، يجعلها رئيسة مثالية للجنة التحكيم في مهرجان مفتوح للعالم أجمع، مثل مثل مهرجان فينسيا السينمائي".