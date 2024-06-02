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الإثنين 03 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. علامات الحزن تسيطر على الفنان محمود الليثي خلال عزاء والدته

عزاء والدة محمود
عزاء والدة محمود الليثي
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تلقى الفنان محمود الليثي واجب العزاء في والدته بمسجد عمر مكرم اليوم الأحد، بعد وفاتها صباح الجمعة الماضية إثر تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى.

وحرص الأهل والأصدقاء وكذلك عدد من نجوم الفن على الحضور لمساندته، حيث كانت علامات الحزن تسيطر عليه، حزناً على فراق والدته.

وقد نظم الليثي أمس عزاءً لوالدته في منطقة السيدة زينب، حيث حضر العديد من الأهالي.

وتوفت والدة محمود الليثي صباح الجمعة الماضية، بعدما تدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الأخيرة، وشيع جثمانها من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر عصر الجمعة الماضية.

 

مسجد عمر مكرم واجب العزاء وفاة والدة محمود الليثي