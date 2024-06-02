صحة الإسماعيلية تناقش خطة الاستعداد لبدء امتحانات الثانوية العامة 2024/2023

عقدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم ،اجتماعا مع مديرى الإدارات المعنية لمناقشة خطة مديرية الصحة لتأمين إمتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها يوم الأثنين ، وذلك وفق توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية حرصًا على صحة وسلامة الطلاب .

وصرحت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة أنة تم وضع خطة متكاملة للتأمين الطبى خلال فتره إمتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم

،وستقوم فرق إدارة المتوطنة برش وتعقيم وتطهير كافة اللجان والمدارس ،والبالغ عددها 31 لجنة امتحانية بالإضافة إلى عدد 37 إستراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

ووجهت بضرورة تواجد الفرق الطبية ومرورها على اللجان

لتوفير الرعاية الصحية لأبنائنا الطلاب والمعلمين المشاركين فى العملية الإمتحانية مع ضمان توفير الأدويه اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية للطلاب باللجان الإمتحانية أولا بأول أثناء أداء الإمتحان وفق ما يستجد من حالات طارئة.

وفى سياق متصل ،ناقشت وكيل وزارة الصحة خطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فتره عيد الأضحى المبارك وفقا لخطة التأمين الطبي لوزارة الصحة والسكان حيث أكدت على إنعقاد غرفة الأزمات برئاستها طوال أيام العيد ولمدة 24 ساعة للابلاغ عن أى شكاوى او بلاغات على مدار الساعة.

وتابعت مع مدير إدارة الطب العلاجى جاهزية المستشفيات والإنتهاء من جدول النوباتجيات والسهر للأطقم الطبية خلال أيام العيد ومراجعة خطة الطوارئ والأزمات والتأكيد على توافر جميع التجهيزات الازمة والأدوية والمستلزمات الطبية تحسبا لأى طارئ.

وأكدت على إستمرار تقديم الخدمات بمكاتب الصحة والتطعيمات بجميع الادارات الصحية خلال فترة الاجازات وتشكيل لجان للمرور على وحدات الرعاية الأوليه ومنافذ صرف الألبان ومكاتب عقر الحيوان لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين بدون توقف.

ووجهت فِرق مبادرة "100 مليون صحة" بالإنتشار خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بالحدائق والمتنزهات وأمام دور العبادة بعد صلاة العيد مباشرةً ،وذلك وفقا لجدول خطة التأمين الطبي الموضوعة لأماكن تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات ،وتقديم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة ( الضغط و السكر والاعتلال الكلوي) وتحقيق أكبر مستهدف ممكن من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعى .

وتابعت خطة مرور مراقبى الأغذيه على المجازر والسلخانات والمجمدات ومنافذ التوزيع للتأكد من صلاحية اللحوم وسلامة نقلها ،وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ،وأكدت على أعمال صحة البيئة وناقلات الأمراض بتطهير المجازر والسلخانات والمرافق العامة وإتخاذ إجراءات النظافة العامة بالإضافة إلى محطات المياة وحمامات السباحه

وأوصت إداره العلاج الحر بتشكيل لجنه للمرور على المستشفيات الخاصه بمحافظة الاسماعيلية والتوجية بإستقبال حالات الطوارىء وعلاجها لمدة 48 والتأكد من جاهزيتها وإنتظام سير العمل بها خلال فترة اجازة عيد الأضحى المبارك.

حضر الاجتماع مديرى إدارات الطب العلاجى ،مكتب الدعم الفنى ،الرعاية الأساسية ،المستشفيات ،الصيدلة ،العلاج الحر ،التمريض ،المتوطنة ،تنظيم الأسرة ،صحة البيئة ،الترصد ،مراقبة الأغذية ،مكاتب الصحة ،التدريب والمدارس ،القوافل العلاجيه ،التواصل المجتمعى ،العلاقات العامة ، التموين الطبى والسيارات.