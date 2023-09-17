ads
الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة القصير يقود حملة إزالات بالمناطق الشمالية

إزالة التعديات بمدينة
إزالة التعديات بمدينة القصير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قاد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، اليوم الأحد حملة إزالات بتقسيم الحدائق بالمناطق الشمالية، يرافقه سكرتير المدينة ولجنة المتابعة  بالوحدة المحلية.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن الحملة جاءت بهدف توسعة الشوارع والقضاء على أى بناء مخالف ولتوفير جميع الخدمات للاهالى، موضحا أن المخالفات عبارة عن سلالم خارجة عن خط التنظيم للمنازل بالمنطقة، حيث بلغ اجمالى المساحات ٣٠م تقريبا لعدد ٥ حالات.

يأتي هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإزالة اى مخالفات بناء التى تعوق خطة  التطوير الجارية.

FB_IMG_1694940528715
FB_IMG_1694940528715
FB_IMG_1694940521786
FB_IMG_1694940521786
FB_IMG_1694940517730
FB_IMG_1694940517730
ads
عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مدينة القصير خطة التطوير
ads