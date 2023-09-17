رئيس مدينة القصير يقود حملة إزالات بالمناطق الشمالية

قاد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، اليوم الأحد حملة إزالات بتقسيم الحدائق بالمناطق الشمالية، يرافقه سكرتير المدينة ولجنة المتابعة بالوحدة المحلية.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن الحملة جاءت بهدف توسعة الشوارع والقضاء على أى بناء مخالف ولتوفير جميع الخدمات للاهالى، موضحا أن المخالفات عبارة عن سلالم خارجة عن خط التنظيم للمنازل بالمنطقة، حيث بلغ اجمالى المساحات ٣٠م تقريبا لعدد ٥ حالات.

يأتي هذا فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإزالة اى مخالفات بناء التى تعوق خطة التطوير الجارية.

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