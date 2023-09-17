استطلاع: 86% من البلديات في جميع أنحاء اليابان ترغب في زيادة العمالة الأجنبية

الأحد 17/سبتمبر/2023 - 09:41 ص

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن 86% من البلديات في جميع أنحاء اليابان تشعر بالحاجة إلى زيادة العمالة الأجنبية، مما يسلط الضوء على النقص الخطير في العمال في مجال الزراعة والقطاعات الرئيسية الأخرى في المناطق المحلية حيث تواجه البلاد انخفاض عدد السكان.

ووفقا للاستطلاع -الذي أجرته وكالة أنباء كيودو وشمل 47 محافظة يابانية بالإضافة إلى مدن وبلديات أخرى- قال 84% من رؤساء الحكومات المحلية إنهم إما يشعرون بقلق "شديد" من تعرض مجتمعاتهم لخطر الاختفاء أو يخشون "إلى حد ما" من ذلك.

ويمثل هذا الرقم زيادة مقارنة بدراسة أجريت عام 2015 والتي أظهرت أن 77% من قادة الحكومات المحلية يشعرون بالخوف بشأن مستقبل مجتمعاتهم. وكانت مجموعة خاصة قد حذرت قبل عام من أن 896 بلدية ربما تواجه خطر الانقراض في المستقبل.

واستند الاستطلاع الأخير، الذي أجري في الفترة من يوليو إلى أغسطس، الماضيين إلى توقعات سكانية أصدرها معهد أبحاث في أبريل وقدر أن نسبة الرعايا الأجانب سترتفع إلى نحو 10% من إجمالي سكان اليابان في عام 2070 من حوالي 2% في عام 2020.

وتوقع المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي أيضا أن ينخفض إجمالي عدد سكان اليابان بنحو 30% ليصل إلى 87 مليونا في نفس العام، حيث يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر ما يقرب من 40%.

