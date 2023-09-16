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السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

احتفالا بمئوية سيد درويش.. سليم سحاب يعلن مفاجأة للأطفال في حفل الصحفيين غدًا

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أعلن المايسترو الكبير سليم سحاب غدًا عن مفاجأة لأبناء الصحفيين وكل أطفال مصر.

ومن المقرر أن يلتقي سحاب مع الزملاء الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية في مؤتمر صحفي بالقاعة المستديرة قاعة ( أمين الرافعي)  عقب انتهاء الاحتفالية التي تنظمها نقابة الصحفيين،  من خلال  اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب".

وتقام الاحتفالية على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء غدًا الأحد ١٧ سبتمبر  تحت رعاية وزارة التضامن .

ويقود المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية  كورال أبناء مصر، ويقدم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.

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الصحفيين نقابة ألحان سيد درويش
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