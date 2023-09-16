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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمن المنيا يعيد طفل إلى والدته عقب اختفائه بمطاي

لواء محمد ضبش مدير
لواء محمد ضبش مدير امن المنيا
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تمكنت إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة مطاى بالمنيا من إعادة طفل إلي والدته عقب اختفائه بمحطة القطار 

كان اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة مطاي اليوم السبت  من (ربة منزل – مقيمة بمنطقة بندر أسيوط) بأنها حال استقلالها أحد القطارات (القاهرة / أسيوط) من محطة العياط وبصحبتها أنجالها الأربعة وأثناء توقف القطار بمحطة سكة حديد مطاى قام (أحد أنجالها - سن 5) بمغافلتها والنزول من القطار، وعقب تحرك القطار إكتشفت عدم تواجده بالقطار.

على الفور شكل العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد حازم الحيني رئيس مباحث مركز شرطة مطاى وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محطة السكة الحديد بمطاى وتمكنت من العثور على نجلها بأحد الشوارع الفرعية بمحيط المحطة.

تم تسليمه إلى والدته والتى تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لاستغاثتها وإعادة نجلها.  تحرر عن الواقعة المحضر اللازم. 

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اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا رجال الشرطة محطة سكة حديد مركز شرطة مطاي مطاي
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