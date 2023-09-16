كوريا الجنوبية تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار للدول الأفريقية

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي، تشو كيونج هو، أن بلاده تعتزم تقديم 6 مليارات دولار أمريكي إلى دول قارة أفريقيا ضمن خطة مساعدات مالية للقارة.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي (كوافيك)، الذي انطلقت فعالياته يوم 12 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة أربعة أيام في مدينة بوسان الساحلية (بجنوب شرق كوريا الجنوبية)، وفقا لما ذكرته وكالة "إيكوفين" السويسرية اليوم.

وتعهدت كوريا الجنوبية خلال المؤتمر بتقديم حزمة مالية تشمل قروضا منخفضة الفائدة بقيمة 5ر1 مليار دولار من صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي، فضلا عن تمويل بقيمة 3ر4 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الكوري.

وأشارت، وفقا لبيان صادر عن المؤتمر، إلى أن التمويل سيجري إنفاقه على مشروعات تحول الطاقة والزراعة والتعليم.

وعلى هامش المؤتمر، كشف وزير مالية كوريا الجنوبية، تشو كيونج-هو، عن تمويل إضافي بقيمة 24 مليون دولار أمريكي من جانب كوريا الجنوبية إلى البنك الأفريقي للتنمية في الفترة من 2024 إلى 2025، كما وقعت كوريا الجنوبية كذلك اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع رواندا.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة السابعة من مؤتمر التعاون الاقتصادي الكوري ـ الأفريقي عُقد بمشاركة وفود حكومية من 38 دولة أفريقية، وكان موضوع مؤتمر هذا العام "تبني مستقبل مستدام: انتقال عادل للطاقة والتحول الزراعي في أفريقيا".

ويجري تنظيم هذا المؤتمر كل عامين بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية وبنك الاستيراد والتصدير الكوري والبنك الأفريقي للتنمية.