دراسة حديثة: التوصل إلى مسببات جديدة لمرض الشلل الرعاش

توصلت دراسة طبية حديثة، أجريت في جامعة (نورث وسترن ميديسين) الأمريكية، إلى مسببات جديدة لمرض الشلل الرعاش "الباركنسون"، حيث يعتبر تدهور الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين مادّة عضوية تلعب دور هرمون وناقل عصبي، ولها تأثيرات عديدة على الدماغ بشكلٍ خاصّ، وعلى جسم الإنسان بشكلٍ عامّ - هو الجاني الأول في الإصابة بمرض الشلل الرعاش.



وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الخلل الوظيفي في نقاط الاشتباك العصبي (الفجوات الصغيرة التي تنتقل فيها النبضات من خلية عصبية إلى أخرى) قد تسبق وتؤدي إلى عجز في الدوبامين، وكذلك التنكس العصبي.

كما تقترح الدراسة، حسبما أفاد رئيس قسم الأعصاب في كلية الطب جامعة (نورث وسترن) الدكتور ديمترى كرينك، بأن "المشابك الدوبامينية" تصبح مختلة قبل أن تموت الخلايا العصبية نفسها.. وهذا الاكتشاف الجديد، يمكن أن يحدث ثورة في الاستراتيجيات العلاجية، من خلال اقتراح أن العلاجات يجب أن تستهدف هذه المشابك المختلة قبل أن تتدهور الخلايا العصبية.



وأوضحت أن فهم فسيولوجيا الخلايا العصبية البشرية يعد أمرا ضروريا؛ لأن النتائج السابقة في الفئران لا يمكن ترجمتها على البشر.. لذلك، ركزت الدراسة على الخلايا العصبية في دماغ المرضى لسد الفجوة العلمية في مجال أبحاث الشلل الرعاش.. ويتعلق جزء هام من الدراسة بدور جينات "باركين" و"الوردى 1" في عملية خلوية تعرف باسم "ميتوفاجي" المسئولة عن إعادة تدوير "الميتوكوندريا" البالية (الغشاء الخارجي للخلايا) ومن الثابت أن الطفرات في هذه الجينات يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض الشلل الرعاش (الباركنسون).