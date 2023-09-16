الحرية المصري: قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمامه بجميع المواطنين

ثمن حزب الحرية المصري، القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضمنت حزمة من العلاوات والاعفاءات الضريبية والمنح الاستثنائية التي ستخدم ملايين المصريين، وأعلن عنها الرئيس خلال كلمته بافتتاح عددا من المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بني سويف.

وأكد الحزب، أن تلك القرارات تعكس اهتمام الرئيس وحرصه الشديد على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري، التي تأثرت بها مصر تباعا جراء الأحداث العالمية.



وأوضح الحزب، أنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه المجتمع المصري، تضع القيادة السياسية المواطن المصري نصب اعينها، فتم إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية ومنها مبادرة حياة كريمة والتي تعد من أهم الخطوات التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في المناطق المحرومة والعشوائية في مصر.



وأضاف الحزب، ان اتساع تلك القرارات لتشمل فئات متعددة، سواء من العاملين بالدولة وهيئاتها الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والفلاحين وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم وتحسين أوضاعهم، وايضا الفئات الأخرى كالصحفيين وكذلك المستفيدين بمظلة الحماية المجتمعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" أو أصحاب المعاشات، يؤكد حرص الدولة على دعم ورعاية المواطنين في ظل الأحداث والظروف العالمية.