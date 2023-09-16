" فودكس" تكشف عن نمو حجم أعمالها في السوق المصرية بمعدل 3 أضعاف سنويًا

في إطار استعراضها لاستراتيجيتها المستقبلية ونجاحها في السوق المصرية، كشفت شركة "فودكس" في مصر، المتخصصة في حلول إدارة المطاعم في منطقة الشرق الأوسط، عن تحقيق نمو حجم أعمالها بمعدل ثلاثة أضعاف سنويًا منذ دخولها السوق المصرية قبل 3 سنوات.

تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية "فودكس" لتوفير حلول تقنية ذكية وتطبيقات إلكترونية متقدمة في إدارة وتشغيل المطاعم في مصر، مما يساهم في تحقيق التحول الرقمي في هذا القطاع ويتوافق مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

بلال زهران، مدير عام "فودكس" في مصر، أشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق هذا النمو المستدام والتوسع في شبكة شركائها في مصر، حيث يستخدم العديد من مختلف أنواع المطاعم والمخابز وعربات تقديم الطعام وسلاسل المطاعم حلولها السحابية المتنوعة.

أشار زهران إلى أن "فودكس" جمعت مؤخرًا تمويلات بقيمة 198 مليون دولار، بما في ذلك جولة تمويلية من فئة C بقيمة 170 مليون دولار، وذلك لدعم استراتيجيتها للتوسع إقليميًا وعالميًا، بما في ذلك الاستحواذ على شركات أخرى لتعزيز وجودها في أسواق جديدة.

تطورت "فودكس" منذ دخولها السوق المصرية، حيث بدأت بأربعة موظفين وزاد عدد موظفيها إلى 108 موظفين. وتوسعت أيضًا في عدد الأقسام لتلبية احتياجات شركائها وتحسين الفعالية والكفاءة.

تهدف "فودكس" في مصر إلى مضاعفة عدد المطاعم والكافيهات التي تستخدم منتجاتها بنهاية العام الجاري، وتسعى للتعاون مع العديد من الجهات لتسريع التحول الرقمي في قطاع المطاعم والكافيهات.

تقدم "فودكس" مجموعة متنوعة من الحلول والأنظمة الرئيسية، منها نظام فودكس لنقاط البيع POS ونظام فودكس Pay لتسهيل عمليات الدفع ونظام فودكس للشركات لإدارة الفروع بكفاءة. وقامت مؤخرًا بإطلاق نظام فودكس Kiosk لزيادة متوسط حجم الطلبات وتحسين الكفاءة.

