تفاصيل مقتل أخطر العناصر الإجرامية في أسيوط

أسفر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن واحد العناصر الإجرامية الخطرة اليوم في اسيوط عن مقتله.



يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى الأسلحة النارية والذخائر (سبق إتهامه فى 22 قضية ما بين "قتل عمد – شروع فى قتل – خطف - سلاح نارى وذخيرة - سرقة بالإكراه – ضرب – مشاجرة وسرقة – إطلاق أعيرة نارية - إتلاف خطوط كهرباء – ومحكوم عليه فى عدة قضايا من ضمنها حكم بالإعدام فى قضية "قتل عمد") بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها أسفر التعامل عن مقتله ، وعُثر بحوزته على (7 بنادق آلية وعدد 9 خزينة لذات العيار – 4 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية "بدون لوحات").



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.