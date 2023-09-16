القومي للأجور: تطبيق قرارات الرئيس السيسي بشأن رفع المرتبات خلال ساعات.. فيديو

أشاد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ببني سويف، معقبًا: «هذه القرارات أثلجت قلوب المواطنين، وشملت شريحة كبيرة من المصريين».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن عدد المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي اليوم نحو 5 ملايين أسرة من مشروع تكافل وكرامة، و11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، بإجمالي يصل إلى 16 مليون مواطن.

وتابع: قرارات الرئيس السيسي اليوم شملت العديد من الفئات، كما أنه لم ينس المزارعين، من خلال إيقاف تسديد الفوائد لنهاية 2024.

وطالب البدوي، المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع طارئ لتطبيق مثل هذه القرارات على العاملين في القطاع الخاص، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3 آلاف جنيه.

وشدد البدوي على أهمية وجود رقابة قوية على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار حتى يشعر المواطن بقرارات الرئيس السيسي، بالإضافة إلى توطين الصناعات للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأشار البدوي إلى أن عدد المستفيدين من ارتفاع الحد الأدنى للأجور نحو 4.5 مليون مواطن، موضحًا أن موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي بشأن رفع الأجور من المنتظر أن يعلن عنه وزير المالية خلال ساعات.