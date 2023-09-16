الدوري الإنجليزي.. تعادل توتنهام وشيفيلد في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول بين توتنهام وشيفيلد يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب توتنهام هوتسباير في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاول توتنهام كثيرا على مرمى شيفيلد من خلال المهاجم هيونج مين سون ولكن محاولاته لم تترجم إلى أهداف وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين دون أهداف.

بدأ توتنهام المباراة أمام شيفيلد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ديستيني أودوجي

خط الوسط: باب سار - يفيس بيسوما - ديان كولوسيفسكي - - مانور سولومون

خط الهجوم: هيونج مين سون

ويحتل توتنهام وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز السابع عشر بنقطة وحيدة.

