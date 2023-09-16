باكستان: عائلات 6 لاعبين مختطفين قلقون على مصيرهم

كشفت صحيفة “داون” الباكستانية أن عائلات بعض لاعبي كرة القدم الستة الذين تم اختطافهم في ديرا بوجتي في باكستان، يشتكون من مرور أيام على حادث الاختطاف دون تمكن السلطات من استرجاعهم.

وكان لاعبو كرة القدم الستة في طريقهم إلى سيبي للتنافس في الجولة التأهيلية لمسابقة الكأس الذهبية لرئيس الوزراء الباكستاني لكرة القدم، حينما تم اختطافهم من قبل مسلحين مجهولين في منطقة ديرا بوجتي.

ووفقا لمصادر للصحيفة، كان ما يقرب من 24 لاعبا في طريقهم إلى سيبي عندما أوقفت عصابة من رجال مسلحين سياراتهم وأخذتهم بالقوة.

وبحسب الروايات، أطلق الخاطفون في وقت لاحق، سراح 18 لاعبا، وأبقوا على ستة لاعبين، جميعهم من منطقتي ديرا بوجتي وسوي.

وبعد الاختطاف أطلق وزير الداخلية المؤقت عملية أمنية للبحث عن اللاعبين المختطفين، لكن حتى الآن لا جديد.

غير أن والدا اثنين من الرياضيين المختطفين، اشتكا لوسائل إعلام محلية عن عدم إحراز تقدم في هذه القضية، ملقين اللوم على حكومة المنطقة في فشلها في إعادة أبنائهم أو تبادل المعلومات معهم حول مصيرهم.

كما أدان الأهالي محاولة الحكومة إجراء عملية أمنية قد تكون لها مخاطر على حياة أبنائهم.

وحث الأهالي المسؤولين، بما فيهم رئيس الوزراء المحلي في بلوشستان، على ضمان العودة الآمنة للاعبي كرة القدم.

وينظم الأهالي بانتظام احتجاجات محلية منددين بفشل الحكومة في تحديد مكان لاعبي الكرة المختطفين، كما أعتقلت السلطات سبعة مشتبه بهم على صلة بحادث الاختطاف.

وأكد وزير الداخلية أن الخاطفين ينتمون إلى ما يسمى بالجيش الجمهوري البلوشي المحظور، على الرغم من أنه لم يعلن أحد مسؤوليته عن الاختطاف.