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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ لاعبات مصر للخماسي الحديث بذهبية بطولة العالم في ليتوانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى لاعبات منتخب مصر للخماسي الحديث، بعد التتويج بذهبية منافسات الفرق ناشئات في بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت 21 عامًا والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري في ليتوانيا.

وضمت قائمة مصر في منافسات نهائي فردي الناشئات، زينة عامر وملك إسماعيل وأميرة قنديل وفريدة خليل.

وتضم قائمة المنتخب المصري في منافسات البطولة، أحمد الجنـدى ومعتـز وائـل ومـازن طـارق ومحمـد حسـام، وتشهد قائمة الفتيات، ملـك إسماعيل وأميـره قنـديـل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر.

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وزير الرياضة بطولة العالم في ليتوانيا اشرف صبحي منتخب مصر للخماسي الحديث احمد محمدي
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