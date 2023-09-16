غيابات الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي في الكونفيدرالية

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لعدد من لاعبي الفريق خلال مواجهة نظيره أرتا سولار الجيبوتي، في أثيوبيا، عصر اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويفتقد الزمالك لجهود الثنائي أحمد فتوح وأحمد السيد زيزو، بعد إصابتهما خلال مشاركتهما مع المنتخب الوطني، ويغيب محمدعواد وعبد الله جمعة لخوضوعهما لبرنامج التأهيل من الإصابة.

واستبعد أسوريو البنيني سامسون أكينيولا، وعبد الله محمد وعلي ياسر ومحمد صلاح ذكي، لأسباب فنية، فيما يواصل محمود حمدي «الونش» غيابه لمواصلة برنامج التأهيل بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، وأحمد زكي للإصابة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.