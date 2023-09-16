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السبت 16 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 8 آلاف و630 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 7 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 630 شاحنة و145 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 385 شاحنة و107 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 245 شاحنة  و38 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و296 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا.. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 839 راكب بموانيها.
 

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الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري
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