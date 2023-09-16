رجال الأعمال: انضمام 6 دول لتجمع بريكس يرفع حجم التبادل التجاري لـ50 مليار دولار

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن انضمام مصر لدول البريكس يعد خطوة مهمة جدًا في ظل قوة وأهمية الدول المتواجدة في التجمع.

وأوضح أن انضمام الدول الـ6 سوف يسهم بنسبة 40% من الناتج الإجمالي العالمي بحلول 2035، كما سيرتفع حجم التجارة بين تلك الدول لنحو 50 مليار دولار في مقابل 28 مليار دولار.

جاء ذلك خلال ندوة عامة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس اللجنة والأمين العام، وذلك حول "اتفاقية البريكس" بحضور رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله وبمشاركة عددًا من رؤساء مكاتب التمثيل التجاري بدول التجمع وممثلي مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

ناقشت الندوة رؤية الدولة ومجتمع الأعمال المصري في كيفية تحقيق الاستفادة القصوى اقتصاديا من انضمام مصر إلى التجمع وكذلك رؤية الدول الأعضاء.

وأضاف المنزلاوي، أن التعاون بين الدول الأعضاء سوف يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث ستكون الاستفادة متبادلة، منوها بأن الجمعية تبحث كيفية الاستفادة من كل دولة متواجدة بالتجمع سواء استيرادًا أو تصديرًا أو استثمارا، وكذلك فيما يتعلق بالسياحة من هذه الدول بجانب نقل التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الأدوية خاصةً الهندية وبالتالي زيادة الناتج القومي والصادرات.

وأشار المنزلاوي إلى أهمية التحرك نحو عقد اتفاقيات وبعثات طرق الأبواب لتفعيل التبادل السياحي لتوفير الدولار، خاصةً وأن مصر يمكنها بسهولة تحقيق المستهدف لجذب 30 مليون سائح بمنتهى السهولة.

وأكد أن استخدام العملة الموحدة أو تبادل العملات في تسوية مدفوعات التجارة لن يكون في صالح مصر في المرحلة الأولى نتيجة لأن وارداتنا أعلى من حجم صادراتنا إلا أنه من الممكن البدء بنسبة معينة ومع دول محددة داخل البريكس، مشيرًا إلى أن الاستثمار المشترك هو المفتاح السحري لتحقيق الاستفادة من البريكس خاصةً وأن مصر تعد مركزا للاستثمارات الصينية وقد تلاحظ هذا مع تغير سلاسل الإمداد وارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج في الصين والعالم.

ولفت المنزلاوي إلى أن فكرته بإنشاء وحدة للبريكس بجمعية رجال الأعمال المصريين بجانب وحدة مجلس الوزراء وجهاز التمثيل التجاري والتي ستعرض على مجلس إدارة الجمعية في أقرب فرصة، تعتبر خطوة مهمة جدًا نحو تجهيز استراتيجيات وورقة عمل لتعظيم الاستفادة من هذه الدول بالاستعانة بالبيانات التي توفرها مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج.

