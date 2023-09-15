الاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص أصيبوا في حادث بأكتوبر

تباشر النيابة العامة التحقيقات حول إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي بمدينة السادس من أكتوبر .

طلبت النيابة تحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت تقريرا طبيا بحالتهم تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة.



تلقت غرفة عمليات المرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من إدارة غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنطقة ابني بيتك بأكتوبر ، وبالفحص والمعاينة التي أجريت تبين تصادم سيارتين ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وسط كثافات مرورية عالية، وتم الدفع بونش إغاثة لاعادة السيارات مجددا إلى طبيعتها، وجرى رفع حطام الطريق، و نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر لتلقي العلاج اللازم ، وتم تحرير محضر بالواقعة.