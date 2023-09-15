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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يخوض مرانه الأول في كيجالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي "صور"

تدريبات بيراميدز
تدريبات بيراميدز في رواندا
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خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في مدينة كيجالي العاصمة الرواندية استعدادا لمواجهة فريق نادي الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

يحل بيراميدز ضيفا على نادي الجيش الرواندي في الرابعة من مساء الأحد على استاد بيلي كيجالي وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري الأبطال.

جاء المران الذي أقيم على ملعب المباراة في ضوء لائحة البطولة التي تسمح بتدريب الضيوف على ملاعب النحيل الصناعي مرتين، قويا بمشاركة جميع اللاعبين خاصة بعد انضمام الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي للبعثة عقب انتهاء مهمتهما الدولية.

وعقد المدير الفني جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز من أجل الفوز في رواندا والعودة بنتيجة تضمن للفريق تأهله في لقاء الإياب بالقاهرة.

وأظهر اللاعبون حماسا كبيرا في التدريبات وتركيزا من أجل الفوز حيث جاء المران قويا في ظل تنافس جميع اللاعبين على حجز المكان بالتشكيل الأساسي في اللقاء.

نادي بيراميدز الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا جايمي باتشيكو
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