10 مليارات دينار ليبى لإغاثة المناطق المنكوبة بسبب "الإعصار".. ومجلس النواب الليبي يدعو القضاء للتحقيق بكارثة الفيضانات

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 04:42 م

قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن المجلس أقر ميزانية طوارئ بقيمة ١٠ مليارات دينار ليبي لإغاثة المناطق المنكوبة من جراء الإعصار دانيال، الذي ضرب الأراضي الليبية مخلفًا وراءه آلاف القتلى والمفقودين، مؤكدًا أن تخصيص ميزانية الطوارئ تهدف إلى تذليل الصعوبات في مواجهة الكارثة.

كما وجّه الشكر إلى مصر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد أمس الخميس، قائلًا: "نشكر مصر على إرسالها المساعدات الإنسانية على مدار الساعات منذ وقوع الكارثة"، موضحًا أن المساعدات الإنسانية متواصلة من عدة دول ولم تتوقف لمساندة ليبيا في احتواء الكارثة. كما أكد "بليحق" أن مجلس النواب الليبي يدعو القضاء للتحقيق في كارثة فيضانات ليبيا. في السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، مالك مرسيط، إرسال المركز ٣٧ سيارة إسعاف للمساعدة في جهود توفير الرعاية الصحية للناجين من إعصار دانيال شرقى البلاد، مؤكدا أن المركز أرسل يوم الأربعاء الماضي، قافلة طبية قوامها أكثر من ٢٠ سيارة إسعاف تضم كامل التجهيزات الطبية، بالإضافة لعدد من فرق الإنقاذ للمساهمة في عمليات الإنقاذ وتقديم خدمات الإسعاف الطارئة.

في غضون ٣٦ ساعة فقط، وصلت عشرات القوارب المؤقتة المليئة بالمهاجرين الأفارقة إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة. وفي حين أن مخيم التسجيل لا يتجاوز ٤٠٠ مكان، إلا أنه كان عليه أن يستوعب تدفق أكثر من ٦٠٠٠ شخص. أو ما يعادل عدد سكان الجزيرة. من جانبها، ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن ما يقرب من ٧٠٠٠ مهاجر تم إنزالهم في يوم واحد.

واضطرت الشرطة الإيطالية إلى توجيه الاتهام عدة مرات لاحتواء مئات المهاجرين الذين طلبوا منهم مغادرة الرصيف. أعلنت الجزيرة حالة الطوارئ بعد أن غمرتها المياه بالكامل. وأعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان عن تعزيزات على الحدود الإيطالية.

وقد أودى هذا التدفق الاستثنائي للمهاجرين بالفعل بضحية واحدة: توفي طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر مساء الثلاثاء، بعد سقوطه في الماء، كما أعرب فيليبو مانينو، عمدة الجزيرة، عن أسفه على فيسبوك. وتم إعلان الحداد.