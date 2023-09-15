سكرتير الفيوم المساعد يشارك في فعاليات ماراثون"يوم الصم العالمي"

شارك اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في فعاليات ماراثون "يوم الصم العالمي"، الذي نظمه نادي روتاري الفيوم، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، وشركة مياه الفيوم، وجمعية الصم والبكم لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية محافظة الفيوم، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للصم وضعاف السمع، وكذلك الاحتفال بلغة الإشارة.

كما شارك في فعاليات الاحتفال، مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة هايدي سمير رئيس نادي روتاري الفيوم، والدكتورة ياسمين محمد مدير إدارة التريبية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وحشد كبير من أعضاء نادي روتاري الفيوم، والشباب والفتيات من الصم وضعاف السمع.

بدأ ماراثون "يوم الصم العالمي"، من ميدان المسلة بمدينة الفيوم، الساعة العاشرة صباحًا، منطلقًا في خط سيره الذي انتهي بمنطقة السواقي بوسط مدينة الفيوم، في احتفالية تدعم رسالة الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص.

كما تضمنت الاحتفالية، مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية، شملت أغنية "تحيا مصر"، وأغنية "إسمعونا"، وعرض مسرحي صامت، كما تم تكريم القائمين علي تنظيم الحفل من مسئولي الجهات والمديريات والجمعيات، والرعاة، والنماذج المتميزة من الصم وضعاف السمع.

ومن جانبها، رحبت المهندسة هايدي سمير رئيس نادي روتاري الفيوم، بكافة الحضور المشاركين في فعاليات ماراثون يوم الصم العالمي، كما قدمت الشكر والتقدير للأشخاص من الصم وضعاف السمع في مصر والعالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصم ولغة الإشارة، مثمنة في ذلك التقدير أدوارهم الحقيقية في المجتمع، وسعيهم الدائم والدؤوب للمشاركة في الحياة العامة والمجتمعية.

وقالت، إن ماراثون يوم الصم العالمي يُعد رسالة قوية على إرادة الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعيًا ورياضيًا وصحيًا وفي كافة المجالات، نظرًا لأدوارهم الفاعلة في المجتمع، وأنهم شركاء حقيقيون في تنمية وبناء الوطن، وأن الماراثون يعد رسالة قوية على الاهتمام بالرياضة كمكون من مكونات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة، لافتة إلي حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية علي الاهتمام بذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع بشكل فاعل.

ولفتت رئيس نادي روتاري الفيوم، إلى حرص وإهتمام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على توفير سبل الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان دمجهم مع أقرانهم في المجتمع، مثمنة جهود كافة الشركاء والرعاة القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية الخاصة "بيوم الصم العالمي"، مشيرة إلي أنه سيتم إطلاق أول قناة للصم والبكم تحت اسم "القلوب الطيبة" للفنان إسماعيل فرغلي صاحب القناة.

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