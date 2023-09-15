إنقاذ أكثر من 30 مهاجرًا قبالة جزيرة رودس اليونانية

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 01:52 م

أعلنت وزارة الشحن اليونانية، اليوم /الجمعة/ إنقاذ خفر السواحل 33 مهاجرا من قارب كان يواجه صعوبات قبالة ساحل جزيرة رودس وهي أكبر جزر دوديكانيز في الجنوب الشرقي من بحر إيجة في اليونان.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن الوزارة "إنه بعد أن تلقت هيئة ميناء الجزيرة بلاغات عن تعرض السفينة لصعوبات في البحر، تم إرسال سفينتين من خفر السواحل إلى مكان الحادث، الذي كان بالقرب من شاطئ أنتوني كوين شرق الجزيرة".

وكانت السفينة تقل 33 مهاجرا، بينهم امرأتان وتسعة قاصرين، تم نقلهم بعد ذلك إلى ميناء رودس حيث تمت مصادرة السفينة وتجري هيئة الميناء تحقيقا أوليا.