ads
الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إنقاذ أكثر من 30 مهاجرًا قبالة جزيرة رودس اليونانية

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت وزارة الشحن اليونانية، اليوم /الجمعة/ إنقاذ خفر السواحل 33 مهاجرا من قارب كان يواجه صعوبات قبالة ساحل جزيرة رودس وهي أكبر جزر دوديكانيز في الجنوب الشرقي من بحر إيجة في اليونان.
ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن الوزارة "إنه بعد أن تلقت هيئة ميناء الجزيرة بلاغات عن تعرض السفينة لصعوبات في البحر، تم إرسال سفينتين من خفر السواحل إلى مكان الحادث، الذي كان بالقرب من شاطئ أنتوني كوين شرق الجزيرة".
وكانت السفينة تقل 33 مهاجرا، بينهم امرأتان وتسعة قاصرين، تم نقلهم بعد ذلك إلى ميناء رودس حيث تمت مصادرة السفينة وتجري هيئة الميناء تحقيقا أوليا.

جزيرة رودس اليونان هجرة غير شرعية
ads