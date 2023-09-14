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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية تحبط هجومًا على سفينة إنزال في البحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، التصدي لمحاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة الإنزال الصاروخية ذات الوسادة الهوائية "ساموم" عبر زورق مسير في البحر الأسود.

وأضافت الوزارة - في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه "في 14 سبتمبر، حاولت القوات أوكرانية مهاجمة سفينة الإنزال الصاروخية ذات الوسادة الهوائية "ساموم" بقارب مسير في البحر الأسود. فتم تدمير زورق العدو المسير بنيران السفينة".

وأشارت إلى أن هذه ليست الحالة الأولى؛ حيث دمر الجيش الروسي خمسة زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود في وقت مبكر من صباح اليوم، كانت تحاول مهاجمة السفينة سيرجي كوتوف.

وتمكنت الطائرات الروسية، يوم الأربعاء، من تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود.

وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود
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