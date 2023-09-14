نيفين الأنطونى: توجيهات الرئيس بدعم ليبيا والمغرب تؤكد عظمة مصر فى دعم الأشقاء

تقدمت النائبة نيفين الأنطونى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بخالص المواساة والتعازى مع شعب الشقيقتين المغرب وليبيا، في ضحايا الزلزال والعاصفة دانيال، واللذين راح ضحيتهما آلاف القتلى والمصابين، داعية إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وثمنت النائبة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة، بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء بدولتى ليبيا والمغرب، بعد تعرضهما لتلك الكوارث الطبيعية، قائلة: "هذا ما عهدناه عليه"، مضيفة أننا دائما فى كل شدة ومحنة مع أشقائنا نجد الرئيس السيسى أول من يظهر موقفه الإنسانى فى التعامل مع الحدث، مؤكدا على عظمة مصر التى تقتدى بها جميع الدول فى مواجهة الأزمات.

وأكدت "الأنطونى"، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى لن تتوان على دعم الأشقاء فى كافة الدول فى أى فاجعة أو حادث أليم، مضيفة أن القيادة السياسية شديدة الحرص على دعم وتقديم المساعدة الطبية والإسعافات اللازمة لمساعدة الشعبين الشقيقين بالتنسيق مع حكوماتهم، لتخطي هذا المصاب المؤلم، جراء تلك الكوارث الطبيعية التى راح ضحيتهم ألاف المواطنين من الشعبين الشقيقين، إضافة إلى ألاف المفقودين الذين لم يتحدد مصيرهم حتى الآن.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية".



كما وجّه السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب، مقدما خالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.