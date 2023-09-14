ads
الجمعة 15 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تعلن عن ظهور نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، عن نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال. ويجب اتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول برياض الأطفال ( ولا يتم القبول بدونها ):

١- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (١٥)عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيًا.

٢- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

٣- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

٤-  ممنوع منعًا باتًا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية  

١- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط.

٢- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

٣- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا.

    

التربية والتعليم تنسي تعليم القاهرة محافظة القاهرة
ads