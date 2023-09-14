اقرأ غدا في عدد البوابة.. تحالف جديد.. كيم جونج: روسيا ستنتصر في النضال المقدس على "تجمع الشر"

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 15 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أسرة "البوابة" تحتفل مع داليا عبد الرحيم بنجاح برنامج "الضفة الأخرى"

تحالف جديد.. كيم جونج: روسيا ستنتصر في النضال المقدس على "تجمع الشر"

تحركات صينية.. تايوان: بكين أرسلت 68 طائرة و10 سفن حربية بالقرب من سواحل الجزيرة

أزمة مستمرة.. وصول 6000 مهاجر أفريقي إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

زلزال المغرب.. السكان يهرعون إلى الشوارع إثر هزة ارتدادية جديد

السيسي: تعزيز التعاون مع فرنسا في الطاقة والنقل والبيئة والتكنولوجيا

10 مليارات دينار ليبي لإغاثة المناطق المنكوبة بسبب "الإعصار"