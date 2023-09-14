طارق حامد أساسيًا لأول مرة مع ضمك أمام الوحدة بالدوري السعودي

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الوحدة، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل ضمك، اليوم الخميس، ضيفًا على الوحدة بملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، لأول مرة منذ انضمامه إليه من اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

ويظهر حامد لأول مرة مع ضمك، بعدما غاب عن 5 جولات لعبها اتحاد جدة خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي، بعد التعاقد مع نجولو كانتي وفابينيو في الميركاتو الصيفي الماضي.

تشكيل ضمك

حراسة المرمى: عبدالله عبدالباسط

خط الدفاع: فاروق شافي - نور الرشيدي - سنوسي الهوساوي - ضاري العنزي

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - أنتوليتش

خط الوسط الهجومي: ستانشو - أنكودو - عبد العزيز البيشي

وفي الهجوم: أسان سيساي.

ويحتل ضمك، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الوحدة تاسعًا بـ6 نقاط.