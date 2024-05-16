محكمة العدل الدولية تعقد جلسات استماع بشأن اجتياح جيش الاحتلال رفح الفلسطينية

تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، جلسات استماع لمدة يومين للنظر في طلب من جنوب إفريقيا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليته العسكرية في مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من نصف سكان القطاع، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ أن بدأت البلاد إجراءات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة الذي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وبحسب الطلب الأخير، فإن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، لم تكن كافية لمواجهة "هجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لشعب غزة."

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى غزة دون عوائق، وتقديم تقرير في غضون أسبوع واحد عن كيفية تلبية هذه المطالب.