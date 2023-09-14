شمال سيناء الأزهرية تعلن استعداد معاهدها للعام الدراسي الجديد

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية استعداد معاهدها لاستقبال أبنائها الطلاب فى العام الدراسي الجديد 2023-2024 .

وأكد الشيخ محمد سعد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أن الفترة الأخيرة شهدت جهدا كثيفًا لتجهيز المعاهد للعام الدراسى الجديد، وتذليل كافة العقبات والصعوبات.

وأضاف أن جميع الإدارات التعليمية أكدت جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة داخل الحجرات الدراسية، والمعامل المختلفة، وعمل الصيانة اللازمة لدورات المياه، وتعقيم الخزانات.

كما أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية موعد انعقاد المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم التابعة لهيئة البريد المصري تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث تُجرى المسابقة بديوان عام المنطقة، لمدة يوم واحد.

وأعلنت المنطقة أنَّ المسابقة سوف تعقد يوم السبت 2023/09/23م، وتبلغ عدد مستويات المسابقة أربعة مستويات، ينقسم كل مستوى إلى فرعين، ومدة الاختبار عشر دقائق لخمسة أسئلة عبر الحاسب الآلي.