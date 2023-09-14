خلال 24 ساعة.. ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حيث تم ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 5 قضايا، وضبط (3) قضايا متنوعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية،

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (2128) مخالفة مرورية متنوعة.



كما تم ضبط (53) قضية، فى مجال الأمن العام، تنفيذ عدد (331) حكم قضائى متنوع

فى مجال تنفيذ الأحكام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

