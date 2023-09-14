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الخميس 14 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

ضبط 5 قضايا هجرة
ضبط 5 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حيث تم ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 5 قضايا، وضبط (3) قضايا متنوعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، 
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (2128) مخالفة مرورية متنوعة.  
 

كما تم ضبط (53) قضية، فى مجال الأمن العام، تنفيذ عدد (331) حكم قضائى متنوع
 فى مجال تنفيذ الأحكام. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية المنافذ تزوير المستندات خلال 24 ساعة
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