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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"بيطري المنوفية": الانتهاء من تحصين 370 ألف رأس ماشية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة التي انطلقت في 15 يوليو الماضي ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية .

 وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة التي تستهدف تغطية جميع أنحاء محافظات الجمهورية ، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً علي الثروة الحيوانية وتنميتها .
وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة القومية تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير كافة التحصينات لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح ، مشيرا إلى أنه تم تحصين 370 ألف و245 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة بنسبة إنجاز 99,1%  وذلك منذ بدء العمل بالحملة ,مؤكداً على أن الحملة مستمرة في مباشرة أعمالها يوميا حتى تحقيق المستهدف ، وذلك من خلال لجان ثابتة ومتحركة من بيت لبيت  لتقديم التحصينات اللازمة وإعداد بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية ، مناشدا المربين والفلاحين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة .
 

الثروة الحيوانية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الطب البيطري الوادي المتصدع بيطري المنوفية
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