حملات ميدانية لإزالة تسريبات المياه في عدة مناطق بدمياط

أكد اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، أن الإدارة العامة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب، قامت بعمل مسح ميدانى للكشف عن التسرب لعدد 30 حالة تسرب بخطوط المياه التابعة للشركة بمناطق متفرقة على مستوى المحافظة خلال الشهر الماضى وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتخصصة في هذا المجال، حيث أن الشركة تمتلك العديد من المعدات المتطورة في مجال الكشف عن التسرب والخبرات والكفاءات الفنية المتميزة في هذا المجال والتى نجحت في تقليل الفاقد و سرعة إصلاح التسريبات.

وجاء ذلك ، فى إطار الخطط الاستراتيجية والعديد من الدراسات الهادفة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب من أجل الحفاظ على المياه وتحديد كميات المياه المنصرف من المحطات وما تم استهلاكه طبقًا لقراءة العدادات لتقليل نسبة الفاقد حتى تصل إلى النسب العالمية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب في محافظة دمياط، أن الشركة تسعى الى تسخير كافة جهودها و إمكانياتها من المعدات والمهندسين والفنيين والعمال لسرعة العمل على الانتهاء من المشكلات بشكل فورى وسريع وأن الشركة تقوم باستقبال أى شكاوى واردة من خلال قنوات التواصل المختلفة سواء عن طريق الخط الساخن الذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال ايام الاسبوع من خلال رقم ١٢٥ من اى خط ارضى او محمول اومن خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم 01013019333 ، او مراكز خدمة العملاء ، الصفحة الرسمية للشركة وان الشركة تعمل جاهدة على حل اى مشكلة واردة من خلال الجهات المعنية و المختصة والتأكد من ازالة اسباب الشكوى.

وقال احمد ماهر شاهين رئيس مجلس الادارة في شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط إنه فى إطار خطة التطوير الشاملة التى تسعى لها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لتحقيق الاهداف المخططة للمشروعات بالجودة المطلوبة ووفقاً للمخطط الزمنى لتلك المشروعات.

وقامت إدارة التنفيذ الذاتى التابعة لقطاع الدعم الفنى بالانتهاء من اعمال احلال وتاهيل وصيانة عدد 16 محبس أقطار مختلفة ، عمل عمرات لطلمبات رافع صرف صحى كفر الغاب ، رافع صرف صحى الزرقا ،رافع صرف صحى شط الملح ، تصنيع قفيز على خط المياه الرئيسى لمدينة السنانية بقطر 500 مم ، تصنيع عدد 22 غطاء خرسانة لغرف صرف شبكات غرب لكفر سليمان، هذا الى جانب تركيب الواح صاج على السور الخلفى بالجراج الخاص بالسيارات والانتهاء من دهان المنبى ج بديوان عام الشركة" مبنى الرعاية الطبية ".