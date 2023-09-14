العثور علي جثة شاب في أحد الشوارع بالعياط

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب فى ظروف غامضة بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة العياط .

كان مركز شرطة العياط تلقى بلاغا من غرفة علميات النجدة من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ، امام احدي المساجد على طريق مصر أسيوط الزراعى بقريه القطورى.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب قتل في ظروف غامضة ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.