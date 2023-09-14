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الخميس 14 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور علي جثة شاب في أحد الشوارع بالعياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب فى ظروف غامضة بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة العياط .

كان مركز شرطة العياط تلقى بلاغا من غرفة علميات النجدة من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ، امام احدي المساجد  على طريق مصر أسيوط الزراعى بقريه القطورى.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب  قتل في ظروف غامضة ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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