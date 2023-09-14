حار نهارا وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة طقس غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

وأوضحت الأرصاد، انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 24 درجة،وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 37 للعظمى 28 ،وعلى شمال الصعيد 34 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى 27 درجة .